«Шашечки» наголо: кончилась ли эпоха дешевого такси в России

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«Известия»: агрегаторы такси в России столкнулись с дефицитом водителей и авто

Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; 5-tv.ru

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Какие факторы влияют на эту ситуацию?

Эра дешевого такси в России подошла к концу. Об этом заявили опрошенные «Известиями» эксперты.

Одной из ключевых причин стала нехватка водителей. Их приток сократился на 15% на фоне растущего спроса со стороны пользователей.

Водителей такси в России стало меньше в том числе из-за нехватки иностранной рабочей силы. Кроме того, резко поднялись цены на автомобили и их обслуживание. При этом, по словам экспертов, рынок новых бюджетных машин эконом-класса в России «практически отсутствует».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что цены на услуги такси в большинстве регионов России, по данным Минтранса, не изменились. Выросли они лишь в некоторых субъектах и некритично.

Так, в Приморском крае средний тариф на поездку уменьшился на 7%, а в Омской области цены выросли, вероятно, из-за искусственного ажиотажа. Тем не менее, ведомство заявило, что совместно с региональными властями, Федеральной антимонопольной службой и компаниями-перевозчиками проанализирует ситуации в отдельных регионах.

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