«Искусственный ажиотаж»: Минтранс опроверг кратный рост цен на услуги такси в РФ

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Евгения Романова
Евгения Романова 25 0

Минтранс опроверг кратный рост цен на услуги такси в РФ

«Искусственный ажиотаж»: Минтранс опроверг кратный рост цен на услуги такси в РФ

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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В ведомстве заявили, что стоимость в большинстве регионов не изменились.

Цены на услуги такси в большинстве регионов России не изменились, выросли они лишь в некоторых субъектах и некритично. Об этом заявил Минтранс РФ.

«В большинстве регионов цены не изменились, в некоторых субъектах наблюдался небольшой рост (от 1 до 5%), что является следствием начала учебного года и возращением населения из отпусков», — говорится в сообщении.

Так, в Приморском крае средний тариф на поездку уменьшился на 7%, а в Омской области цены выросли, вероятно, из-за искусственного ажиотажа.

Тем не менее ведомство заявило, что совместно с региональными властями, Федеральной антимонопольной службой и компаниями-перевозчиками проанализирует ситуации в отдельных регионах.

Вопрос ребром встал из-за недавней публикации РБК о том, что на фоне вступления в силу новых требований к такси услуги подорожали в отдельных регионах до 44% и на 5% — в среднем по стране.

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Ранее, в августе, 5-tv.ru сообщал, что цены на такси в России достигли максимума за десять лет. Особенно подорожание ощутили в Москве, где стоимость увеличилась на 40%, а в регионах — на 25%.

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