Показала слишком много: Ирина Шейк шокировала интернет снимком в мини-юбке

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 44 0

Ирина Шейк опубликовала откровенное фото в соцсетях в честь Хэллоуина

Показала слишком много: Ирина Шейк шокировала интернет снимком в мини-юбке

Фото: www.globallookpress.com / Rocco Spaziani

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Все внимание пользователей сети было приковано к одной области фото.

Всемирно известная российская супермодель Ирина Шейк удивила поклонников откровенным снимком, опубликованным в личном блоге. Фото публикует издание utro.ru.

«На Ирине Шейк были надеты бюстгальтер из цепей, короткая золотистая юбка, а прикрывало это только черное кожаное пальто, которое модель распахнула», — комментируют авторы издания.

Так, бывшая возлюбленная португальского футболиста Криштиану Роналду показала подтянутый живот с «кубиками» пресса, «осиную» талию, утонченные бедра и аккуратную линию груди. Также на фото Ирина Шейк провокационно засветила область ног в мини-юбке.

Отмечается, что фото Ирины Шейк стремительно распространилось в интернете. Пользователи сети в один голос восхитились идеальными параметрами звезды родом из Челябинской области.

Ранее 5-tv.ru писал, почему супермодели Ирине Шейк не везет в личной жизни. Звезда остается незамужней в свои 37 лет, несмотря на красоту и популярность.

Супермодель долго выбирала между Брэдли Купером и Томом Брэди, однако ни один из них не оправдал ее ожиданий. Об отношениях звезды с актером стало известно в 2015 году после фото, сделанных папарацци.

После появления на свет их дочери поклонники надеялись на скорую пышную свадьбу, но в жены артист свою избранницу так и не взял. А футболист Брэди, с которым у супермодели тоже был роман, вернулся к своей бывшей возлюбленной.

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