«Найти избранника своего уровня»: почему Ирине Шейк не везет в личной жизни

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 43 0

Обозреватель Тодуа: Ирине Шейк тяжело найти мужчину своего уровня для замужества

Фото, видео: www.globallookpress.com / Manuele Mangueliarotti; Личный архив Левана Тодуа; 5-tv.ru

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Супермодель остается холостячкой в свои 37 лет, несмотря на красоту и популярность. С чем это может быть связано?

Неудачи в личной жизни Ирины Шейк связаны с тем, что она еще не встретила мужчину, который был бы сильнее, богаче и выше нее по статуса. Такое мнение в беседе с 5-tv.ru выразил светский обозреватель Леван Тодуа.

По его мнению, 37-летняя супермодель до сих пор не вышла замуж, так как ей сложно найти мужчину своего уровня. Она долго выбирала между Брэдли Купером и Томом Брэди, однако ни один из них не удовлетворил ее ожидания.

«Ирина Шейк — солидная женщина, человек, который зарабатывает хорошие большие деньги своим трудом и талантом. Все те мужчины, которые ей попадались, были слабее нее в характере, поведении и заработке. Такой женщине сложно найти своего уровня избранника», — объяснил эксперт.

Однако Тодуа убежден, что одинокой Шейк надолго не останется. Но, как принято в Голливуде, не будет особо распространяться о своей личной жизни. Правда, помимо любви и страсти, в этих отношениях важную роль будет играть статус и уровень заработка. Со слабым мужчиной супермодель надолго не останется.

«Она будет продолжать заниматься личной жизнью. Отчасти она охотница, и не может встречаться с каким-то обычным парнем, который живет обычной жизнью», — подытожил эксперт.

Об отношениях Брэдли Купера и Ирины Шейк стало известно в 2015 году. После появления их дочери поклонники надеялись на скорую пышную свадьбу, но в жены актер свою избранницу так и не взял. А футболист Том Броди, с которым у супермодели тоже был роман, вернулся к своей бывшей возлюбленной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ирина Шейк посетила выставку в строгом костюме.

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