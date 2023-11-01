Петр Авен высказался о миллиардных инвестициях в страны Запада: «По ошибке!»

Бизнесмен Петр Авен назвал миллиардные инвестиции в страны Запада ошибкой
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Ошибкой свои решения назвал и его партнер по бизнесу Михаил Фридман.
Российский бизнесмен и совладелец «Альфа-Групп» Петр Авен назвал ошибкой многомиллиардные инвестиции в страны Запада. Об этом пишет агентство Bloomberg.
В материале отмечается, что своим мнением Авен поделился в рамках допроса в лондонском аэропорту. Произошло это в 2022 году, когда предприниматель вылетал в Прибалтику. Полицейские поинтересовались, почему он инвестировал миллиарды на Западе и выбрал Великобританию страной для размещения головного офиса.
«По ошибке!» — ответил он им.
Уточняется, что Авен выразил недоумение в связи с введенными в его отношении санкциями. По его словам, политики и бизнесмены на Западе виноваты в сложившейся ситуации не «меньше российских олигархов».
Партнер Авена по бизнесу — второй совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман также счел вложения в Великобритании ошибкой, причем колоссальной. Адвокаты бизнесмена ранее отмечали, что антироссийские санкции сломали жизнь Фридману.
Ранее 5-tv.ru писал, что Фридман переехал из Великобритании в Израиль.
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