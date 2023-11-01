Жители Петербурга мерзнут в квартирах: прокуратура проводит проверку

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 31 0

Прокуратура проводит проверку после новостей о домах без тепла в Петербурге

Фото, видео: www.globallookpress.com / Iordache Magdalena via www.imago; Пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга; 5-tv.ru

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Ведомство контролирует ход и результаты расследования уголовного дела.

Прокуратура проводит проверку по обращениям жителей Кировского района Петербурга, историю которых рассказал Пятый канал, сообщила старший помощник прокурора города по связям со СМИ Екатерина Дмитриева.

Представитель ведомства отметила, что интерес к ситуации вызвали многочисленные жалобы на отсутствие отопления в квартирах.

«Установлено, что жилые дома подключены к отоплению, вместе с тем из-за ненадлежащего проведения управляющей организацией регламентных работ в некоторых стояках системы отопления отсутствует тепло», — добавила Дмитриева.

В прокуратуре Петербурга добавили, что в ходе надзорных мероприятий даны указания о незамедлительном проведении работ. Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет решен после завершения всех проверочных мероприятий.

Кроме того, представители прокуратуры Петербурга сообщили, что проконтролируют ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту мошеннических действий со стороны руководства управляющей компании.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как тысячи жителей Петербурга замерзают в своих квартирах. Сложилась просто парадоксальная ситуация, когда тысячи людей, по сути, находятся в заложниках у управляющей компании. Противостояние жильцов и УК длится уже не один месяц.

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