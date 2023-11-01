Морозная катастрофа: тысячи жителей Петербурга замерзают в своих квартирах

Батареи холодные, а жаловаться в управляющую компанию бесполезно.

Тысячи жителей в Санкт-Петербурге замерзают в своих квартирах. Батареи холодные, а жаловаться в управляющую компанию бесполезно. У нее нет денег, чтобы устранить аварийную ситуацию, а есть, наоборот, огромные долги в 600 миллионов рублей перед организациями, которые поставляют воду и тепло.

И пока жилищники не выплатят эту сумму, ничего поменять хозяевам квартир не удастся. Надолго ли они стали заложниками? В тупиковой ситуации разбирался корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

Ночью — ниже нуля, в квартирах — едва дотягивает до +15. Анна готовится встречать сына из школы. В детской — шерстяные кофты, стеганные штаны, одеяла и обогреватель.

«Ты не спишь полночи, а смотришь накрыт ли ребенок, потому что раскрылся — сразу холодный нос, холодные уши», — рассказывает пострадавшая.

В квартире Галины Михайловны тоже нет отопления. Пенсионерка экономит на электричестве, поэтому у нее даже обогревателя нет.

Тысячи людей замерзают прямо сейчас. Больше ста домов на юго-западе Петербурга или без отопления, или с едва теплыми батареями. Жителям говорят, что ситуация под контролем, но теплее в домах не становится. Собственники винят во всем управляющую компанию ЖКС-1, потому что тепло буквально утекает из труб — они вообще не ремонтировались с момента постройки дома.

Вот вода, которую вы видите, течет — она достаточно горячая, она достаточно дорогая. В месяц мы платим за четырехкомнатную хрущевку девять с половиной тысяч, не получая при этом никаких услуг.

Противостояние жителей и УК длится уже не один месяц. Еще летом у ЖКС-1 закончилась лицензия, собственники выдохнули. Решили вступить в новый Жилкомсервис, но ничего не получилось.

Жителей никуда не отпустили. У ЖКС–1 — 600 миллионов рублей долгов перед ресурсоснабжающими организациями. Дома нельзя вывести из-под управления, чтобы не нарушить прав кредиторов. Платить долги будем нечем.

Сложилась просто парадоксальная ситуация, когда тысячи людей, по сути, находятся в заложниках у управляющей компании. И их средства, уверены жители, уходят не на содержание домов, а на уплату долгов. Пока компания спасает себя, дома ветшают.

ЖКС-1 своей вины не признает и перекладывает вину на «Теплосеть», якобы ресурсоснабжающая организация подает тепло с низким давлением. Поэтому в домах и холодно. Юристы советуют — в первую очередь нужно доказать в суде, что действия руководства управляющей компании — это мошенничество. И тогда можно поставить вопрос о снятии ограничений на смену управдома.

Следственный комитет уже проводит расследование по факту мошенничества. А жители с ужасом ждут прихода зимы.