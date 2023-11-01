«Зубы дракона»: линия обороны ВС РФ превратилась в страшную реальность для ВСУ

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 64 0

Bild: ВС РФ эффективно укрепляют линию фронта зубами дракона

«Зубы дракона»: линия обороны ВС РФ превратилась в страшную реальность для ВСУ

Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

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Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

Техника НАТО бессильна против укреплений российской армии. В чем их особенность?

Вооруженные силы России (ВС РФ) эффективно укрепляют свою линию обороны в зоне спецоперации при помощи «зубов дракона», что превратилось в огромную проблему на украинских нацистов и их техники. Об этом сообщил немецкий журналист Юлиан Репке в эфире телеканала Bild.

«Зубы дракона» — это пирамидообразные куски бетона, которые помогают сдерживать наступающую технику противника. По словам Репке, сквозь такие укрепления не может прорваться поставленная Западом на Украину техника. При этом, отмечает он, российская линия обороны в зоне спецоперации достаточно обширная.

«Мы видим, как много этих „зубов дракона“. Их невозможно сосчитать», — прокомментировал журналист.

Репке считает, что используемые российской армией сооружения, в том числе, поспособствовали провалу контрнаступления ВСУ.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем Киев проигнорировал, поэтому Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ не позволяют ВСУ забирать и ремонтировать подбитые западные танки.

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