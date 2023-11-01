Российская армия заботится о том, чтобы техника ВСУ не подлежала восстановлению. Какими методами?

Украинские нацисты вынуждены бросать поврежденные западные танки на поле боя, потому что ВС РФ не позволяют оттащить их. Об этом сообщает немецкий телеканал Bild.

В эфире телеканала был произведен обзор на ситуацию на украинском театре боевых действий. Ведущий рассказал, что ВСУ лишены возможности ремонтировать разбитую технику. По его словам, брошенные единицы пылятся на поле боя. Они остаются немобильными, но их можно было бы вернуть в строй. Однако сейчас обстановка не позволяет делать этого.

«Конечно, это было бы возможным, <…> однако для этого ВСУ необходим контроль на поле боя, а противник должен находится достаточно далеко», — прокомментировал ведущий.

В репортаже обратили внимание, что на линии фронта остаются не только подбитые танки, но БМП ВСУ, которые не подлежат эвакуации. При этом российская армия продолжает успешно работать по вражеским целям, уничтожая новую немецкую технику при помощи дронов и артиллерии.

Москва неоднократно предупреждала, что поставка вооружения украинским нацистам не изменит ход СВО, а лишь затянет конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, содержащие поставки для ВСУ, превратятся для РФ в законные цели.

Ранее, писал 5-tv.ru, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что обещанных Киеву истребителей F-16 хватит примерно на 20 дней.