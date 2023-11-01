Чехию ожидает резкий рост цен на электроэнергию в 2024 году

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Рита Миронова
Рита Миронова 21 0

ERÚ: в 2024 году электроэнергия в Чехии будет стоить на 57 евро больше

Чехию ожидает резкий рост цен на электроэнергию в 2024 году

Фото: www.globallookpress.com / Creativ Studio Heinemann

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Домохозяйствам придется платить дополнительно до шести тысяч крон в год.

С 2024 года в Чехии может резко увеличиться стоимость электроэнергии. Как пишет EADaily, с такой инициативой выступило Управление по регулированию энергетики (ERÚ), предложив увеличить часть цены на 71%.

Если предложение одобрят, то стоимость одного мегаватт-часа для конечного потребителя вырастет более чем на 1400 крон (около 57 евро — Прим. ред.). В среднем это означает повышение расходов на 5000−6000 крон (200 -245 евро — Прим. ред.) в год.

Но это касается только граждан с домашним хозяйством. А вот промышленным предприятиям стоит ожидать более высокое повышение цен — из-за энергетического кризиса ряд платежей оплачивало государство, а теперь они могут перейти на потребителей.

Премьер-министр страны Петр Фиала при этом сообщил гражданам, что рост цен составит всего лишь несколько процентов, но не стал отрицать возможность того, что законопроект могут править.

Стремительно растущая стоимость электроэнергии и топлива в европейских странах ведет к огромным рискам для стран Запада. Эта ситуация даже может нанести угрозу политической системе Чехии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как президент Чехии уронил тяжелое знамя на голову военного.

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