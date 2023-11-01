Есть отставить! В США признали, что их армия «самая жирная и медленная» в мире

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 33 0

Журналист Моррис назвала военных США самыми жирными и медленными в мире

Есть отставить! В США признали, что их армия «самая жирная и медленная» в мире

Фото: www.globallookpress.com / US Joint Staff

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Какое будущее ждет ВС США, если 71% молодых людей не смогут служить из-за лишнего веса и других проблем.

Американские военнослужащие едва ли смогут оказать сопротивление в случае столкновения с ВС РФ. Причина тому — физическая форма, которую солдаты в США растеряли. На это обратили внимание ведущие подкаста Redacted Клейтон и Натали Моррис.

Журналистка назвала ситуацию кошмарной. По ее словам, в США то и дело говорят о войне с Россией, Китаем или на Ближнем Востоке, однако американские военные просто не смогут вести бои в таком состоянии.

«Бойтесь наших солдат — они самые суровые… А нет, отставить. Какие они у нас, получается, — самые медленные? Ну или самые жирные в мире», — высмеяла Моррис армию Соединенных Штатов.

Ведущая также рассказала о печальной для будущего страны статистике. По ее словам, 71% молодых людей в Штатах не пригодны к службе в рядах ВС США из-за лишнего веса и других препятствий, среди которых судимости, зависимость от наркотических веществ или отсутствие образования.

Ранее 5-tv.ru писал, почему эпидемия ожирения угрожает уничтожить армию США.

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