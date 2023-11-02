Питание вне дома: как дешевле обедать на работе

Обед должен быть по расписанию. Но как выгоднее всего перекусить?

Работа зачастую может сильно выматывать. Помочь восполнить запас сил во время тяжелого рабочего дня поможет сытный перекус, однако, если в советские годы для работяг были специальные столовые, где можно было недорого и вкусно поесть, то как же быть современному человеку, если посреди рабочего дня у него заурчал живот? Сайт aif.ru разобрался, как выгодно и вкусно перекусить на работе.

Хороши вариантом остаются столовые. Хоть времена СССР и прошли, но некоторые заведения общепита дожили и до наших дней. Они часто находятся недалеко от вузов и заводов, однако и заведения в ретро-стиле стали пользоваться популярностью. Цены в столовых зачастую невысокие — полноценно поесть в них можно в районе 300 рублей, однако и ассортимент блюд там соответствующий — котлеты, гарниры, супы и прочая простая, но сытная еда.

В 2000-х в России появились «бизнес-ланчи». По сути — это наследники комплексных обедов. За фиксированную цену клиент может перекусить двумя-тремя блюдами, с возможностью выбора из нескольких вариантов. Бизнес-ланчи бывают на любой вкус и цвет, поэтому сотрудники офисов часто выбирают именно их, чтобы быстро и сытно поесть, не затрудняя себя раздумьями о выборе блюд.

За последние несколько лет набрала обороты сфера доставки еды. С помощью множества мобильных приложений у офисного служащего появляется возможность выбрать практически любое блюдо из любой кухни мира и получить его лично в руки, не покидая своего рабочего места. Цена блюда с учетом доставки может немного кусаться, однако разработчики приложений для заказа еды часто проводят акции, а постоянные клиенты получают скидки.

Также не стоит забывать о том, что вам не нужно будет платить повару, если повар — это вы. Многие взяли за правило готовить еду дома, а потом брать с собой на работу. И больше не нужно заворачивать бутерброды в фольгу и пакеты — в продаже уже давно появились ланч-боксы — специальные коробочки, разработанные как раз для переноски еды из дома на работу. В ланч-боксах зачастую есть несколько удобных отделений для разных блюд и отсек для столовых приборов, а сами контейнеры можно ставить в микроволновые печи. Приготовление еды дома затрачивает лишние силы и время, но зато экономит вам кучу денег, ведь одна порция домашней еды стоит в три-четыре раза дешевле, чем точно такое же блюдо в любом кафе.

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