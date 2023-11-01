Зима близко: что врачи рекомендуют есть, чтобы поддержать иммунитет и согреться

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 31 0

Редька и мед в рационе помогут согреться и защититься от микробов зимой

Фото, видео: www.globallookpress.com / uwe umstätter; 5-tv.ru

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Все необходимые витамины и микроэлементы содержатся в простом наборе доступных продуктов.

Зима — непростое время для организма человека. Ему не хватает лучей солнца, пользы сезонных фруктов и ягод, часто — энергии для выполнения рядовых бытовых и рабочих задач. А еще ему просто холодно. Однако в холодную погоду можно согреться и поддержать иммунитет с помощью добавления в рацион определенных продуктов.

Сохранить тепло организму осенью и зимой поможет морская капуста, в ней содержатся витамины группы B и йод. Есть ее специалисты рекомендуют в свежем виде, поскольку в консервах полезных свойств значительно меньше. Не проходите и мимо хурмы на прилавке магазина. Хурма богата антиоксидантами, которые помогают защитить организм от свободных радикалов и укрепить иммунную систему. Она обеспечивает нормальную работу сердца и стабильную циркуляцию крови

Положите в свою продуктовую корзину гранат, в нем множество полезных свойств. Этот фрукт в рационе предотвращает сердечно-сосудистые заболевания, улучшает пищеварение и укрепляет иммунитет. Также большую пользу принесет квашеная капуста в меню. В 100 граммах содержится суточная норма аскорбиновой кислоты, пробиотики, витамины С, К и B6

Согреваться эксперты советуют, как говорится, по старинке — медом и редькой. Одна чайная ложка меда поможет сохранить тепло и защитит от микробов. Редька также хорошо влияет на работу сосудов и помогает качественно функционировать кровеносной системе, в составе большое количество витамина C.

Ранее 5-tv.ru публиковал список продуктов для противодействия онкологии.

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Зима близко: что врачи рекомендуют есть, чтобы поддержать иммунитет и согреться

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