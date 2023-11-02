Американские военные подорвали в небе ракету МБР Minuteman III

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 16 0

ВВС США: испытания МБР Minuteman III над Тихим океаном прервали из-за аномалии

Американские военные подорвали в небе ракету МБР Minuteman III

Фото: www.globallookpress.com / U.S. Air Force

Читайте нас в: Дзен Новости

В последний раз испытания ракеты Minuteman III, оснащенной разделяющейся головной частью с тремя блоками индивидуального наведения, проходили в сентябре.

Американские военные прервали испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III — подорвали ее в небе над Тихим океаном. Как рассказали представители Военно-воздушных сил (ВВС) США, причиной стали неполадки, возникшие во время пуска. В Пентагоне в свою очередь отметили, что неудача не помешала получить результаты, данные, необходимые для поддержания боеготовности МБР были получены.

«Подразделение Space Launch Delta безопасным образом ликвидировало МБР Minuteman III над Тихим океаном… из-за аномалии во время тестового пуска с базы космических сил Ванденберг, штат Калифорния», — цитирует заявление РИА Новости.

Причины возникшей «аномалии» будет выяснять специально созданная комиссия, в нее вошли представители нескольких профильных ведомств.

В последний раз испытания ракеты Minuteman III, оснащенной разделяющейся головной частью с тремя блоками индивидуального наведения, проходили в сентябре. О происшествиях не сообщалось, это была рядовая проверка потенциала ядерного сдерживания США. Американские военные тогда убедились, что он «надежен и эффективен».

Прежде в Пентагоне упоминали подготовку к испытаниям. Так, пресс-секретарь главной штаб-квартиры ведомства Патрик Райдер подчеркивал, что главной целью была демонстрация ядерных мощностей. Он также отметил, что проверку запланировали несколько лет назад, а накануне даты пуска о ней уведомили российскую сторону.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Японии сообщили о запуске баллистической ракеты со стороны КНДР.

+12° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
93.28
1.26 98.44
0.51
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:50
«Нет права на самооборону»: Небензя жестко, но честно высказался об Израиле
3:32
Американские военные подорвали в небе ракету МБР Minuteman III
3:14
Будто пенициллин: почему куриный бульон в самом деле лечит
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 ноября, для всех знаков зодиака
2:56
Уже четвертый район: парковка на Васильевском острове Петербурга стала платной
2:38
Все решил психолог: почему Анна Хилькевич развелась с первым мужем

Сейчас читают

"С пацанами проще": Матвиенко рассказал о конфликтах среди участниц "Фабрики"
Проклятье немецких Lеораrd: почему самые мощные танки Европы сгорают на фронте
Больше санкций: Чехию ожидает резкий рост цен на электроэнергию
Я на Родине: сенатор Вайнберг о танковом экипаже «Алеша», Пушилине, Машкове и патриотизме

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд