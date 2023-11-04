🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 ноября, для всех знаков зодиака

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 24 0

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. К чему стоит прислушаться каждому знаку зодиака?

Фото, видео: 5-tv.ru

Сегодня, 4 ноября, Луна в знаке Лев. Она благоприятствует всем энергичным и действенным начинаниям, многих потянет к общению и развлечениям.

♈ Овны

Овны, когда вы идете по пути наименьшего сопротивления, все может оказаться лучше, чем вы себе представляете. Более того, ваши межличностные отношения также изменятся к лучшему.

Космический совет: откройтесь миру.

Тельцы

Тельцы, не имеет значения, что говорят люди не из вашего близкого окружения. Не позволяйте мнениям других заставлять вас сомневаться в своем пути, даже если вы не можете видеть конечный пункт.

Космический совет: доверьтесь своим чувствам.

Близнецы

Близнецы, события происходят для вас, а не с вами. Обратите свой взор внутрь себя. Зажгите лампу и отправляйтесь в путешествие по своему сознанию.

Космический совет: обратите взор внутрь себя.

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Раки

Раки, ваша любовь способна исцелить мир, принести больше легкости и счастья в жизни других людей. Только убедитесь, что вы понимаете, с кем делитесь своим временем и энергией, поскольку не все заслуживают вашей доброты и щедрости.

Космический совет: не растрачивайте свою энергию попросту.

Львы

Львы, рабочая неделя для некоторых Львов выдалась тяжелой. Возможно, кто-то из вас хочет остаться в этот день наедине с собой: побыть дома, поставить телефон на беззвучный режим и смотреть любимые сериалы. Звезды напоминают, что ответы, которые вы ищете, ищут и вас.

Космический совет: ответы на вопросы лежат на поверхности.

Девы

Девы, не нужно создавать впечатление для окружающих, что вы со всем справляетесь и вам не нужна поддержка. Пришло время раскрыть свои чувства и потребности, не стесняйтесь в их проявлении.

Космический совет: не стесняйтесь просить помощи.

Весы

Весы, в череде рутинных дел не стоит забывать и о веселье. Отпустите стресс, беспокойство, страхи и тревожные мысли, которые не дают вам спать по ночам.

Космический совет: пора восполнить свою энергию.

Скорпионы

Скорпионы, вам следует отбросить страхи и сомнения, которые мешают выйти в новый этап жизни. Пришло время создавать благоприятную среду вокруг себя именно в том месте, где вы сейчас находитесь.

Космический совет: скажите «нет» сомнениям.

Стрельцы

Стрельцы, пребывание в состоянии благодарности усилит вашу положительную энергию. Поверьте, ваши отношения улучшатся и станут источником радости и легкости.

Космический совет: будьте готовы к позитивным изменениям.

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Козероги

Козероги, ваша карьера и финансы идут на подъем! Вы получаете не только плоды своего труда, но и признание, которого действительно заслуживаете за свой вклад в этот мир.

Космический совет: соблюдайте баланс между работой и отдыхом.

Водолеи

Водолеи, для вас приготовлен периодом анализа переживаний и страхов, которые вы подавляли на протяжении многих лет. Проработайте сомнения и убедитесь, что вы движетесь в направлении роста.

Комический совет: проработайте свои страхи.

Рыбы

Рыбы, ваш путь к личной свободе начнется в ту минуту, когда вы перестанете следовать старому сценарию своей жизни. Следует обратить свой взор внутрь себя. Пришло время сбросить с себя бремя нереалистичных ожиданий.

Космический совет: пора добавить в жизнь ярких красок.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 ноября, для всех знаков зодиака

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