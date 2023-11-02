«Начинаем втягиваться»: в составе спецназа «Ахмат» создан отряд «Камертон»

В составе спецназа «Ахмат» создан отряд «Камертон»
Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев
Бойцы уже приступили к прохождению боевого слаживания на полигонах в зоне проведения СВО.
Бывшие сотрудники частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» образовали отряд «Камертон» в составе спецназа «Ахмат» и уже готовятся принять участие в боевых действиях на Украине. Об этом агентству РИА Новости рассказал замкомандира отряда с позывным «011».
Российские бойцы уже находятся в зоне проведения спецоперации, где проходят боевое слаживание на полигонах. Солдаты оттачивают навыки применения FPV-дронов, как отметил собеседник. Им также предстоит работа со ствольной артиллерией и тяжелой техникой, в частности танками и БМП-3.
«Начинаем потихонечку втягиваться», — прокомментировал «011».
Замкомандира «Камертона» отметил, что не только руководящие силы, но и артиллерийские, штурмовые и бронетанковые группы состоят из экс-сотрудников ЧВК «Вагнер».
Другой собеседник агентства — боец «Ахмата» с позывным «Барнаул» рассказал, что участников нового отряда тренируют на постоянной основе, чтобы они были в форме. Он также обратил внимание на отсутствие проблем с боеприпасами и наличие возможностей для тренировок.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем Киев проигнорировал, поэтому Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что армию США назвали «самой жирной и медленной» в мире.
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