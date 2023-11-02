«Через два месяца он умер»: о чем Шатунов говорил с певцом Тимофеевым незадолго до смерти

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 160 0

Певец Тимофеев рассказал о нереализованных планах записать песню с Шатуновым

«Через два месяца он умер»: о чем Шатунов говорил с певцом Тимофеевым незадолго до смерти

Фото: Филиппов Алексей / ТАСС

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Исполнители планировали проработать над совместным проектом, но судьба распорядилась иначе.

Певец Андрей Тимофеев был знаком с легендарным солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым и даже начал работу над совместной с ним композицией, но смерть исполнителя не дала реализоваться этим планам. Об этом сообщает издание «Страсти».

«Я ему предлагал совместный проект, у меня есть песня „Под треки Шатунова“. Но он сказал, что это девяностые-двухтысячные, а он топит за восьмидесятые. Потом я сделал проект „Снежинки“, с аранжировкой мне помог Сергей Кузнецов. Я предложил трек, он сказал, что можно сделать совместную работу. Согласился на второй куплет и я ему уже высылал материал, но, к сожалению, не получилось записать песню, потому что через два месяца он умер», — рассказал исполнитель.

Его знакомство и последующее общение с Шатуновым проходило по переписке. Тимофеев похвастался, что артист лично оценивал его треки и говорил, что это «крутые проекты».

При этом песни продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина он оценивает сдержанно. Тимофеев, как отмечается, готов многое в них поменять.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что краеведы установили корни происхождения Шатунова.

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