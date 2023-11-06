«Решила поэкспериментировать»: почему Жасмин отправила сына в школу в 5 лет

Наследник артистки посещает учебное заведение с английской системой образования.

Жасмин отправила сына в школу в пять лет в качестве эксперимента. В этом заслуженная артистка России эксклюзивно призналась в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru на юбилейной звездной премии «Topical Style Awards 2023. Герои десятилетия».

«К сожалению, Мирон пошел в школу с пяти лет, и немножко ему очень сложно собраться, именно стать самостоятельным. Но мы уже в школу ходим три года. Аллилуйя! Он уже умеет все делать, представляете?» — рассказывает певица.

Сын Жасмин Мирон сталкивается с двойной нагрузкой: он ходит в учебное заведение с английской системой образования, а после занятий дополнительно осваивает российскую систему обучения.

«Я не могу сказать, что это правильно или неправильно. Я решила поэкспериментировать, как пойдет и нравится ли это Мирону. <…> Я решила попробовать, я не могу сказать, что очень-очень ему это нравится, поэтому посмотрим. Может быть, он еще два-три года поучится, а потом я его переведу в русскую школу», — делится заслуженная артистка России.

Кроме того, семилетний ребенок занимается дзюдо, играет в шахматы, учится игре на гитаре и даже до недавнего времени ходил на спортивную гимнастику.

У певицы трое детей. В первом браке с бизнесменом Вячеславом Семендуевым у заслуженной артистки России появился сын Михаил, которому сейчас 26 лет. Отношения супругов закончились громким скандалом, певица решила развестись с мужем из-за его постоянных побоев. В 2011 году Жасмин вышла замуж за бизнесмена Илана Шора, от которого в 2012 году у нее родилась дочь Маргарита, а в 2016 году — сын Мирон.

Ранее 5-tv.ru писал, что Жасмин рассказала о тесной связи со старшим сыном.