«Мы очень близки»: Жасмин рассказала о тесной связи со старшим сыном

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Полина Долгова
Полина Долгова 61

Старший сын Жасмин часто навещает родителей, хотя живет отдельно

«Мы очень близки»: Жасмин рассказала о тесной связи со старшим сыном

Фото: © РИА Новости / Светлана Шевченко

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Певица поделилась, что ее 25-летний сын Михаил часто навещает родителей, несмотря на то, что живет отдельно.

Певица Жасмин рассказала о старшем сыне — 25-летнем Михаиле. Она поделилась, что несмотря на то, что сын живет отдельно, молодой человек часто навещает родителей. Об этом сообщает издание Газета.ру.

Жасмин рассказала, что у нее тесные отношения с сыном, они часто созваниваются и раз в неделю видятся за одним столом, чтобы поиграть в настолки.

«Мы с Мишей часто созваниваемся. Как минимум раз в неделю у нас семейный ужин: любим собираться с нашими родственниками и играть в мафию, нарды или другие игры, у нас дома целый шкаф самых разных игр. Мы очень близки, несмотря на то, что живем не вместе», — заявила певица.

Михаил живет рядом с домом своей матери. Парень занимается бизнесом, связанным с автомобилями, а конкретно их запчастями.

У певицы Жасмин трое детей. Старший Михаил родился в браке с Вячеславом Семендуевым, когда артистке было всего 20 лет. В 2011 году она вышла замуж во второй раз за политика и бизнесмена Илана Шора. В 2012 году у супругов родилась дочь Маргарита, а в 2016 году — сын Мирон.

Ранее 5-tv.ru писал, кого певица Жасмин считает настоящим героем.

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«Мы очень близки»: Жасмин рассказала о тесной связи со старшим сыном

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