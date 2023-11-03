Война на Ближнем Востоке нарушит цепочки поставки нефти и газа

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 12 0

В свою очередь, это может дать шанс России напрямую вернуться на европейский рынок сырья.

Война на Ближнем Востоке нарушит цепочки поставки нефти и газа

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Война на Ближнем востоке может катастрофическим образом сказаться на мировом рынке нефти, приводит EADaily мнение экспертов Российского совета по международным делам.

По их мнению, обострение палестино-израильского конфликта может заблокировать ключевые транспортные артерии в регионе, что нарушит отлаженные маршруты поставок сырья.

В частности, в случае закрытия Суэцкого канала Европа встанет перед проблемой транспортировки углеводородов и роста цен на них. В свою очередь, это может дать шанс России напрямую вернуться на европейский рынок сырья.

В случае давления на Иран тот может закрыть Ормузский пролив, который соединяет Персидский залив с Индийским океаном. Это также может сильно ограничить мировую торговлю нефтью и газом.

У Ирана остается возможность выйти из международного соглашения по ядерной программе страны «Совместного всеобъемлющего плана действий» (СВПД) и начать самостоятельное развитие этой программы. С учетом позиции Израиля, США и многих европейских стран это резко усугубит ситуацию в регионе.

Также эксперты не исключают введения нефтяного эмбарго на поставки нефти, аналогичного ситуации 1973 года, когда стоимость нефти выросла в четыре раза.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Россия обвела Запад вокруг пальца в ситуации с потолком цен на нефть.

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