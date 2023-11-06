«Язык — культура нации»: Евгений Князев против использования англицизмов

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Виктория Сытник
Виктория Сытник 24 0

Евгений Князев поддержал законопроект об ограниченном использовании англицизмов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

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25 октября группа депутатов внесла в Госдуму законопроект об ограниченном использовании иностранных слов в публичном пространстве.

Евгений Князев поддержал законопроект об ограничении публичного использования иностранных слов. О важности сохранения русского языка народный артист России эксклюзивно порассуждал с корреспондентом 5-tv.ru на праздничном вечере, посвященном 125-летнему юбилею Московского Художественного театра.

25 октября группа депутатов внесла в Госдуму законопроект об ограниченном использовании англицизмом в публичном пространстве, например, на вывесках в торговых центрах, в названиях жилых комплексов, в продукции средств массовой информации и так далее. Столь знакомые и привычные слова как sale, shop, coffee могут стать «запрещенкой», а нарушители закона будут административно наказуемы.

Однако, по мнению Евгения Князева, этот законопроект поможет сохранить целостность русского языка.

«Мы находимся в России, поэтому давайте разговаривать по-русски. <…> Я за чистоту русского языка. Мы должны его сохранять, а кто особенно должен сохранять его, так это театр. Там должна быть и красивая русская речь, и правильная русская речь, и выговаривать каждое слово и каждый звук, и орфоэпия, и произношение. Это все должны мы сохранять. Язык — это культура нации», — уверен народный артист России.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Краснодаре избавились от вывесок на иностранном языке.

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