В Японии осознали катастрофичность антироссийский санкций

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 296 0

Nihon Keizai: Япония может лишиться важных ресурсов из-за санкций против России

В Японии осознали катастрофичность антироссийский санкций

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Страна находится перед непростым выбором.

Япония находится перед непростым выбором — дело в том, что страна может лишиться важнейших экономических ресурсов из-за введения антироссийских санкций. Об этом сообщила газета Nihon Keizai.

«Япония находится в сложном положении. Разработка ресурсов — это одна из главных энергетических проблем. Для Японии, небогатой ресурсами небольшой страны, важно контролировать этот вопрос», — написали журналисты.

В материале отметили, что кризис в Японии продолжает разрастаться в нескольких направлениях — речь идет, преимущественно, об автомобильной отрасли. Из-за вынужденного отказа от российского рынка в стране сократилось производство машин. Кроме того, если Япония выйдет из проекта «Сахалин-2», то получит острую энергетическую проблему.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что золотые резервы России достигли рекордного значения.

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