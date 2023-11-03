Сбербанк повысил ставки по базовым ипотечным программам

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 14 0

Сбербанк с 3 ноября повысил ставки по ипотеке на 1,4 процентного пункта

Сбербанк повысил ставки по базовым ипотечным программам

Фото: www.globallookpress.com / Alexei Moschenkov

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Несколькими днями ранее Центробанк повысил ключевую ставку до 15% годовых.

Сбербанк с 3 ноября повысил ставки по ипотеке на первичном и вторичном рынке на 1,4 процентных пункта. Об этом рассказали представители пресс-службы финансовой организации. Минимальная ставка с этих пор составляет 15,6% годовых. При этом по программам с государственной поддержкой ставки не меняются: минимальная по «Господдержке» по-прежнему начинается с 8%, по «Семейной ипотеке» — с 6%, по «Ипотеке для IT» — с 5% годовых.

«Сбербанк с 3 ноября меняет ставки по ипотеке по базовым программам в связи с повышением 27 октября Банком России ключевой ставки с 13% до 15% годовых. Минимальная ставка по программам на приобретение готового и строящегося жилья составит 15,6% годовых. Сбербанк скорректировал ставки на 1,4 процентного пункта», — сказано в сообщении.

Банк России 27 октября поднял ключевую ставку сразу на два процентных пункта, до 15% годовых. Решение было принято советом директоров на фоне растущего инфляционного давления, превысившего ожидания Центробанка. В заявлении организации отмечалось, что текущие условия потребовали дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики, чтобы скорректировать отклонение инфляционного курса от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году.

Ранее 5-tv.ru выяснял, как повышение ставки может отразиться на экономике России и ее положении в мире.

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