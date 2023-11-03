«Из легиона»: в районе Работино заметили французских наемников ВСУ

Там же наши бойцы обнаружили арсеналы оружия НАТО.

Бойцы разведподразделения ВДВ России из Новороссийской десатно-штурмовой бригады вступали в бой с французскими снайперами в зоне спецоперации — в районе села Работино Запорожской области. Об этом сообщил один из военных в видео, распространенным Минобороны РФ.

«Нам встречались наемники-афроамериканцы, поляки, французы были. Мы когда доходили до края села, снайперы-французы уже были из легиона», — сказал он.

Вместе с тем в Работино удалось найти много вооружения НАТО, которое в дальнейшем разведчики сожгли в подвалах. Украинские войска посылают в зону спецоперации большое количество людей и техники на данное направление. В подразделениях российской армии уже умеют отличать элитные отряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), собранные из мобилизованных.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Провал украинского контрнаступления обсуждается не первый день. Президент РФ Владимир Путин прежде заявлял, что у этой операции нет никаких результатов, противник отброшен российскими войсками на исходные позиции. Глава государства уверен, что все цели отечественной армии будут достигнуты.

Ранее 5-tv.ru показывал, как работают российские разведчики в зоне СВО. Они смогли с помощью FPV-дронов уничтожить пункт ВСУ.