Мощное оружие: российские разведчики уничтожили пункт ВСУ под Угледаром

Удар нанесен с помощью FPV-дрона.

Вот разведчики группировки «Восток» из Забайкалья отличились под Угледаром. Наши бойцы с помощью FPV-дронов поразили опорный пункт ВСУ. О том, как происходит подготовка беспилотников и работа операторов — в репортаже корреспондента «Известий» Кирилла Олькова.

Разведчики группировки Восток из Забайкалья тщательно выбирают место для взлета. Стараются подняться повыше. На сборку боевого дрона максимум пять минут.

К специальным очкам прикручивают антенну — она нужна для передачи видеоизображения. Такая же есть и на пульте — отвечает за управление беспилотником. Аккумулятор, подвес со снарядом. FPV- дрон подключен. В очках появляется изображение.

Винты жужжат - боевой дрон взмывает вверх. Вид от первого лица. Полетом управляет оператор. Пункт назначения — опорник под Угледаром, в котором укрылись боевики.

Дрон улетает от оператора на десять километров и готовится атаковать. Заряженный беспилотник залетает точно в окоп, управляемый боеприпас не оставляет шанса противнику. Предугадать атаку с воздуха и уж тем более мгновенно заглушить сигнал — ВСУ не в силах. Эту новейшую модификацию боевых беспилотников разведчики разработали сами.

Для вражеских диверсантов используется фугасный снаряд. Для тяжелой техники — кумулятивный РПГ. Этот маленький, но смертоносный дрон уже называют убийцей танков. Он с легкостью поражает даже движущуюся цель. Один такой FPV-дрон заменяет пять, а то и десять мин, выпущенных по бронетехнике противника. Чтобы уничтожить долговременные укрепления врага — достаточно пары точных сбросов.

Оператор беспилотника — в безопасности. А вот угледарская группировка ВСУ, как говорят разведчики, рассыпается буквально на глазах, не в силах противостоять воздушной киберугрозе.