«Он же был таким малышом»: дочь певицы Глюкозы сообщила о трагедии в семье

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 48 0

Дочь певицы Глюкозы сообщила о смерти домашней змеи

«Он же был таким малышом»: дочь певицы Глюкозы сообщила о трагедии в семье

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Дочь звезды поделилась грустной новостью.

В жизни 16-летней дочери певицы Глюкозы Лидии Чистяковой произошла беда — у нее умерла домашняя змея по кличке Зюзи. Об этом сообщает издание dni.ru.

Питомец прожил в доме Глюкозы несколько месяцев, прежде чем наступила смерть, и за это время ребенок успел полюбить его. Он был «таким малышом», подчеркивает наследница звезды.

Проблемы со здоровьем у рептилии начались после того, как вместо одного корма ей стали давать другой. Змея перестала его есть и вскоре у нее зафиксировали смерть.

«Пересмотрев все моменты, из-за которых это могло случиться, мы поняли, что это был тромб — образовался из-за пищевого отравления мышкой. И, к сожалению, малыш умер не мирно», — написала наследница звезды.

Наследница Глюкозы настаивала на проведении вскрытия с целью определения точной причины смерти. Однако в дальнейшем от этой идеи решили отказаться. Вероятнее всего, питомца поместят в баночку с формалином, чтобы он оставался в семье, даже несмотря на смерть.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь певицы Глюкозы может страдать из-за психологических расстройств из-за отсутствия чувства безопасности и эпизодов из прошлого. Психолог Надежда Дмитриева считает, что панические атаки у 16-летнего подростка могут быть связаны с травмирующими событиями.

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