«Обратилась к специалисту»: почему дочь Глюкозы страдает от панических атак

|
Рита Миронова
Рита Миронова 20 0

Психолог Дмитриева: дочь Глюкозы ощущает тревожность из-за травм прошлого

«Обратилась к специалисту»: почему дочь Глюкозы страдает от панических атак

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Новости

Недавно 16-летняя Лидия Чистякова пожаловалась на проблемы с психическим здоровьем. Что могло их вызвать?

Дочь певицы Глюкозы может страдать из-за психологических расстройств из-за отсутствия чувства безопасности и эпизодов из прошлого. Об этом в беседе с изданием «Страсти» заявила психолог Надежда Дмитриева.

По ее словам, панические атаки 16-летнего подростка могут быть связаны с травмирующими событиями. Возможно, в жизни Лидии Чистяковой произошел эпизод, который очень ее напугал, но девушка не придала этому должного значения.

«Некоторые беспокойства могут быть скрытыми, то есть человек не всегда осознает их. Эти бессознательные страхи всплывают в моменты, когда подросток ощущает себя наиболее уязвимым», — объяснила эксперт.

Дочь Глюкозы ранее рассказывала в соцсетях, что справиться с паническими атаками ей помогают друзья. А посторонних людей она старается не подпускать к себе слишком близко.

«Правильно, что Лидия Чистякова обратилась к специалисту», — подытожила психолог.

Звездная наследница часто рассказывает о тяжелых взаимоотношениях с матерью и своем эмоциональном состоянии. Девушка ищет себя, красит волосы, делает пирсинг, наносит яркий макияж и курит. Знаменитая мама старается во всем поддерживать подростка и быть для нее лучшей подругой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дочь Глюкозы показала своих необычных питомцев.

+12° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
99.46
0.19 104.30
0.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:00
«Найти избранника своего уровня»: почему Ирине Шейк не везет в личной жизни
16:46
Прямая трансляция выступления Владимира Путина в дискуссионном клубе «Валдай»
16:42
Фрики и разлучницы: ТОП знаменитостей, которые непонятно как стали известными
16:34
«Патовая ситуация»: Зеленскому придется сдать позиции в украинском конфликте
16:30
Как сэкономить на зимней резине и покрышках и не прогадать
16:30
«Создает оруэлловский мир»: Орбан обвинил Брюссель в искажении реальности

Сейчас читают

Психолог: Боня поняла, что от нее ничего не останется
«Такое правило»: как не стать жертвой мошенников в App Store
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать
«Меньше есть, больше спать»: как Григорий Лепс восстанавливает свои силы

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России