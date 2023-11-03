В Самарканде собрались десятки дипломатов, бизнесменов и общественных деятелей из разных стран.

Веронский Евразийский экономический форум стартовал в узбекской столице. В Самарканде собрались десятки дипломатов, бизнесменов и общественных деятелей из разных стран.

Президент России Владимир Путин в приветственном слове заявил, что Москва открыта для конструктивной, взаимовыгодной совместной работы. Что обсуждают в первый день работы форума — в материале корреспондента «Известий» Алексея Лазуренко.

Тонкая работа экономических гончаров. В кулуарах веронского евразийского экономического форума объединили флорентийские мозаики с искусством древнего Самарканда. В зале пленарных сессий ищут тонкую связь между Старым светом и глобальным югом.

«Американцы свои фирмы защищают и наоборот европейцы вот не защищают свои фирмы. Я знаю очень много наших коллег, американцы, которые получают временное разрешение, очень много предприятий, которые все равно могут торговаться с Россией. <…> Это вот большое лицемерие», — рассказал глава Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини.

И это почти прямой намек на тех, кто уехал из Самарканда буквально накануне. В эти двери входил президент Франции Эммануэль Макрон, его турне по Средней Азии — еще одна попытка отделить регион от России.

Сегодня по стопам французского президента ступает европейский бизнес, символично демонстрируя, что санкции — это деградация, а не развитие.

Верона осталась в имени евразийского экономического форума как память.

Много лет бизнесмены Европы встречались с российскими коллегами и чиновниками на севере Италии. Вот только сегодня в тех краях говорят исключительно на языке экономических ограничений, а мы этот диалект не поддерживаем.

«Наша страна стала рекордсменом мира по санкциям, оставив далеко позади Иран и Северную Корею. Наверное, они нам завидуют. <…> По большому счету, нас уже не интересует, одной санкцией больше или одной санкцией меньше, хотя, конечно, такие инициативы, как запрет на ввоз вязальных спиц и швейных иголок в Российскую Федерацию не могут не привлекать наше внимание. <…> В условиях санкций наша экономика научилась не просто выживать не просто научилась жить, мы научились развиваться», — сказал вице-премьер России Алексей Оверчук.

И иронизировать над сочинителями санкционных списков. Новаторство, которое запрещает россиянам пересекать границу Евросоюза с личными вещами, другой реакции вызвать не может.

«Понимаете, не искусственный же интеллект написал, что бритвенные принадлежности, провозимые русским туристом, могут дестабилизировать ситуацию на Украине. Это какой-то человек взял карандаш, лист бумаги, вот это вот сочинил, либо набил на компьютере, потом они проголосовали», — отметил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Нормальная торговля в таких условиях развиваться, конечно, неспособна. Именно поэтому цель Евразийского форума теперь еще и доказать чиновникам ЕС: вас используют те, кто наживается на разногласиях континента.

«Те кабальные политические меры для своих экономик, которые включаются в многочисленные неэффективные пакеты санкций на первый взгляд, ставят под сомнение доминирование экономической структуры. В конечном счете легко обнаружить, что эти политические решения продиктованы экономическими интересами стран-гегемонов, протагонистов мировой экономики и политики, стремящихся как ослабить и унизить экономику стран-геополитических противников, так и подавить коммерческую конкуренцию своих союзников», — считает президент ассоциации «Познаем Евразию» Антонио Фаллико.

Экономическое сотрудничество постсоветского пространства — как раз положительный пример. Один Узбекистан развивается быстрее Евросоюза вместе взятого.

Сделать свою столицу жемчужиной «Шелкового пути» стремился еще Тамерлан, его потомки оставили великое наследство — площадь. Регистан знают во всем мире.

Нынешний Узбекистан ищет свои перекрестки на новом шелковом пути Китая, не забывая при этом о прочных связях — в том числе энергетических. Еще и месяца не прошло, как республика стала получать газ по новому трубопроводу из России через Казахстан. Но, отвечая на вопрос «Известий», местный министр энергетики называет впечатляющие цифры.

«Газ идет. По объему — все контрактные обязательства, которые были законтрактованы с Газпромом, выполняются, около 300 миллионов уже поступило», — рассказал министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов.

А это — не только энергетическая безопасность, от которой добровольно отказалась Европа, лишившись российских энергоресурсов, но и новые горизонты развития. О них в Самарканде еще тоже поговорят - форум рассчитан на два дня.

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