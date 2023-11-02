Развитие отношений? Чего ожидать от визита Макрона в Узбекистан

Президент Франции посетил Узбекистан впервые.

В Самарканде состоялась торжественная церемония встречи президента Франции Эмманюэля Макрона. С какой целью французский лидер отправился в Узбекистан? Каковы возможные последствия этого визита?

Взаимодействие Франции и Узбекистана носит преимущественно экономический характер. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил политолог, профессор кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ Руслан Костюк, комментируя визит Макрона в Ташкент.

«Французское взаимодействие с Узбекистаном, конечно, носит преимущественно экономический характер, и больше Узбекистан заинтересован в инвестициях Франции в разные сектора, в том числе и такие технологические, такие как транспорт, допустим. Это касается и железных дорог и гражданской авиации, инфраструктуры, безусловно», — объяснил эксперт.

Для Франции этот визит важен в частности из-за геополитических соображений, так как Узбекистан — одно из ведущих и стабильных государств в регионе Центральной Азии. Так, для обеих стран это по-своему важный шаг, который показывает различную дифференциацию внешней политики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что во Франции растет беспокойство из-за встречи Путина с Орбаном.