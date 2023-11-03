Путин: не было никакой Украины в составе Российской империи

При этом президент напомнил, как киевский режим истреблял русских в Донбассе.
Фото, видео: © РИА Новости / Александар Джорович; 5-tv.ru
Украины не было никогда в составе Российской империи. Об этом заявил президент Владимир Путина в ходе встречи с членами Общественной палаты РФ.
Российский лидер напомнил, что, согласно истории, Украина была сформирована только при советской власти.
«Мы все хорошо знаем, это факты истории, что все южнорусские земли были переданы при формировании советской Украины, в период создания СССР. Не было еще никакой Украины в составе (Российской. — Прим. ред.) империи, были области», — указал Путин.
Российский лидер также напомнил, как киевский режим под аплодисменты Запада истреблял русских в Донбассе, считая нацию некоренной. По его словам, если бы не действия Украины по отношению к гражданам России, то не пришлось бы защищать жителей Крыма, Донбасса и Новороссии.
«Поставили нас перед выбором, в рамках которого мы не могли сделать ничего другого, как кроме встать на защиту людей, там проживающих. То же самое потом и с Донбассом пошло, и с Новороссией», — отметил Путин.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам Путина, единство народа — ключевой момент в переломных этапах России.
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