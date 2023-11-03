Путин назвал единство народа ключевым моментом переломных этапов России

Единство народа — ключевой момент в переломных этапах России. Об этом заявил президент Владимир Путин, поздравив россиян с наступающим Днем народного единства.

Сегодня президент проводит встречу с членами Общественной палаты РФ в новом составе. В начале глава государства поздравил всех с наступающим праздником и отметил, что он приурочен к событиям, которые произошло более чем 400 лет назад. И даже тогда, отметил Путин, единство граждан играло важную роль.

«Как много за это время произошло событий в истории нашей страны и на всех переломных ее этапах всегда единство народа было ключевой составляющей выхода России на новые рубежи, так было всегда», — сказал президент.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по словам Путина, попытки посеять между гражданами семена вражды, недоверия и ксенофобии обречены на провал.