Путин назвал единство народа ключевым моментом переломных этапов России

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 40 0

Президент поздравил граждан с наступающим праздником.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Единство народа — ключевой момент в переломных этапах России. Об этом заявил президент Владимир Путин, поздравив россиян с наступающим Днем народного единства.

Сегодня президент проводит встречу с членами Общественной палаты РФ в новом составе. В начале глава государства поздравил всех с наступающим праздником и отметил, что он приурочен к событиям, которые произошло более чем 400 лет назад. И даже тогда, отметил Путин, единство граждан играло важную роль.

«Как много за это время произошло событий в истории нашей страны и на всех переломных ее этапах всегда единство народа было ключевой составляющей выхода России на новые рубежи, так было всегда», — сказал президент.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по словам Путина, попытки посеять между гражданами семена вражды, недоверия и ксенофобии обречены на провал.

+2° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
93.17
-0.11 99.00
0.56
Дела пойдут в гору: китайский гороскоп на неделю с 6 по 12 ноября

Последние новости

16:26
Актер Евгений Князев о влиянии ИИ на искусство: «Театр разговаривает с человеком о человеке»
16:24
Шойгу наградил военных, совокупно уничтоживших 32 танка ВСУ в ходе СВО
15:59
«Она сама не может»: раскрыты тайные желания Ольги Бузовой
15:48
«Залужный признал»: в Польше объяснили Зеленскому, почему его ждет поражение
15:45
Интересные факты про пуделя
15:31
Выжгли дотла: армия России уничтожила опорный пункт ВСУ системами «Солнцепек»

Сейчас читают

"Я снова молодая мама!" - Бледанс удивила поклонников откровенным признанием
«Хочу — даю, не хочу — не даю»: как Лада Дэнс относится к перепевкам своих хитов
Как по имени и дате рождения рассчитать, когда суждено выйти замуж
Я на Родине: сенатор Вайнберг о танковом экипаже «Алеша», Пушилине, Машкове и патриотизме

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд