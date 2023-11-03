Среди участников соревнований есть и рекордсмен по возрасту — 81 год. Почему так важно не терять боевой дух и тренировки?

Любви все возрасты покорны, впрочем, как и спортивные состязания. Ведь спорт — есть жизнь. И это доказали участники открытого чемпионата России по дзюдо среди ветеранов от 65 лет и старше, который состоялся в конце октября в Москве.

«Соревнования проводятся с 2011 года. Ветераны 30 лет и старше. Это до 80-90 лет. Лет пять назад мы ввели новую возрастную группу — это любители. Молодежь 20-30 лет. Те, кто вышли из активного спорта. У них в спорте все достигнуто, но мы им такие соревнования предложили, что они хотят продолжать», — признается организатор соревнований мастер спорта международного класса по дзюдо, мастер спорта СССР по самбо и вице-президент общественной организации «Московский союз ветеранов дзюдо и самбо» Борис Беридзе.

В жизни любого спортсмена, как подчеркивает Беридзе, есть разные жизненные этапы. Кто-то может покинуть спорт из-за неудачной травмы, а потом с течением времени восстановиться, но время возвращения к официальным соревнованиям уже упущено. А кто-то был вынужден по личным причинам переехать в тот, город, где тренировки для него были невозможны.

«Когда в жизни все стабилизировалось и появилось свободное время, то все вернулись на татами, все борются и получают спортивные звания», — подчеркивает прославленный тренер.

И возраст здесь не имеет никакого значения. Среди участников, например, есть рекордсмен — 81-летний Юрий Аксенов, который приезжает на соревнования в российскую столицу четыре раза в год и является кавалером всех трех степеней учрежденного Ордена «Спортивная слава».

«На Россию в 65 лет не допускают, а мне уже 72. Приходится ждать только чемпионаты Европы и мира. Сейчас все перекрыли. Но я думаю, что в следующем году нам откроют лазейки и мы будем ездить, потому что в международных соревнованиях нет ограничений. Японцы и по 90 лет приезжают. Это все зависит от физической подготовки. Все сдают кардиограммы. Я занимаюсь четыре раза в неделю», — сетует на возрастные ограничения мастер спорта международного класса СССР по дзюдо, девятикратный чемпион России, восьмикратный чемпион Европы, восьмикратный чемпион мира по дзюдо в личных и командных соревнованиях Виктор Магера.

Легендарный спортсмен напоминает, что подготовка обязывает держать себя в спортивной форме, а если бросить тренировки, то моментально возвращаются все болезни.

«Перестал ходить тренироваться, и у меня сразу пошла гипертония, давление 160. Стал бегать по врачам, ничего не помогало. Вернулся к регулярным тренировкам и все, как рукой сняло. Бросать нельзя. Сердце надо тренировать», — подчеркивает Магера.

Поддержать товарища на соревнованиях пришел его второй тренер, а также писатель Остап Стужев. К слову, соревнования для него это еще и способ понаблюдать за приемами боя, которые в дальнейшем могут быть использованы в его произведениях. По словам Стужева, дзюдо и самбо очень хорошо учат чувствовать локоть своего товарища и воспитывают важные качества не только мужчины, но и гражданина.

«Если человек будет неаккуратен, то он лишится своего партнера. Человек учится дружить. А сейчас, когда мы видим насколько важно единение, единство, я считаю, что очень правильно, когда развивается этот вид спорта», — уверен писатель.

Поэтому одной из целей описания драк в его книгах является приобщение молодежи к боевым искусствам, таким, как дзюдо и самбо. При этом важно понимать, что становиться чемпионом необязательно, а вот развить в себе правильные жизненные приоритеты.

«Евтушенко когда-то говорил: „Добро должно быть с кулаками“. У меня всегда схватки происходят добра со злом. Это закон жанра. Через книги очень много людей придет в спортзал. Мотивация идет нелинейно. Когда он читает, переживает за своего героя, то он может прийти в спортзал по уже собственному желанию. Попросит — папа, мама, отведите меня в спортзал. Не обязательно, что он станет чемпионом. Это не самое главное. Жизнь не заканчивается, когда человек уходит с ковра», — считает Остап Стужев.

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