В Штатах заявили о потери солдат на Ближнем Востоке

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 33 0

Джонсон: военные США гибнут от ударов по базам на Ближнем Востоке

В Штатах заявили о потери солдат на Ближнем Востоке

Фото: www.globallookpress.com / Daniel Karmann

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Каждая американская база в Сирии и Ираке подвергается обстрелам.

Практически каждая американская база в Сирии и Ираке ежедневно подвергается обстрелам — как с помощью артиллерии, так и с помощью беспилотников. Об этом сообщил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с журналистом Джорджем Гэллоуэй на платформе YouTube.

«Вооруженные силы США понесли потери, но они не разглашают их», — заявил Джонсон.

На вопрос, откуда у него эта информация, аналитик сообщил, что поддерживает связь с разведчиками, которые хорошо знакомы с ситуацией на Ближнем Востоке. С момента начала боевых действий в секторе Газа положение дел армии США постоянно ухудшается.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что администрация США признала приостановление помощи Украине. Дело в том, что одобренный Конгрессом бюджет практически исчерпан.

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