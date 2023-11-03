Администрация США признала приостановление помощи Украине

Дело в том, что одобренный Конгрессом бюджет практически исчерпан.

Сегодня администрация Соединенных Штатов Америки официально признала, что помощь Украине сокращается из-за того, что у них заканчиваются деньги, одобренные Конгрессом. Об этом официально сообщили в Белом доме.

«Пакеты помощи Украины сокращаются из-за истощения ассигнованных Конгрессом средств», — сказано в публикации.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что на Западе признали, что Россия говорит правду про Украину. Иностранные издания выпустили несколько откровенных публикаций, которые признают, что Киев долгое время пытался отрицать.