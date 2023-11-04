В ООН приняли резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 22 0

Организация приняла предложение Москвы. В чем его суть?

В ООН приняли резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма

Фото: www.globallookpress.com / Martin Schroeder via www.imago-i

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Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) приняла резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, которую предложила Россия. Но даже, казалось бы, в такой очевидной теме нашлись недовольные.

Известно, что 50 государств проголосовали против предложения России. Среди них непосредственные участники Второй мировой войны. А именно Великобритания, США, Австрия, Германия и Италия. По всей видимости Вашингтону и Лондону важнее насолить Москве, чем принять резолюцию по борьбе с нацизмом. Против которого, между прочим, они тоже сражались в середине прошлого века.

За предложение России проголосовало 112 государств. Воздержались — 14.

В резолюции содержится 74 пункта. Она осуждает героизацию и пропаганду нацизма и приветствует усилия по сохранению исторической правды. Также документ безоговорочно осуждает любое отрицание Холокоста.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Чехии стыдно за ООН и она готова покинуть организацию.

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