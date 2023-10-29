«Мне стыдно за ООН»: Чехия выходит из Организации Объединенных Наций?

Министр обороны страны выступила с резким заявлением. Но из-за чего?

Министр обороны Чехии Яна Чернохова выступила с неожиданным заявлением. Она призвала свою страну покинуть ООН из-за того, что Генеральная Ассамблея приняла резолюцию по ситуации на Ближнем Востоке. Об этом глава Минобороны сообщила в своей соцсети X (бывшая Twitter).

«Ровно три недели назад ХАМАС убил более 1400 израильтян — больше жертв для своего населения, чем боевая исламистская организация „Аль-Каида“* убила в США 11 сентября. И только 14 стран, включая нашу, ясно и понятно выступили против этой беспрецедентной террористической атаки, совершенной террористами ХАМАС! Мне стыдно за ООН», — заявила министр.

Она считает, что Чехии нет места в организации, которая поддерживает террористов и тем более не уважает право защищающееся страны на самооборону.

Генеральная Ассамблея ООН приняла внесенную на рассмотрение Иорданией резолюцию арабских стран, призывающую к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта.

«За» проголосовали 120 стран, включая Россию, 14 выступили против, 45 воздержались.

Согласно резолюции, Генеральная Ассамблея осуждает насилие обеих сторон конфликта. Также документ призывает к немедленному прекращению огня и примирению.

Ранее, 26 октября, резолюцию США не принял Совет Безопасности ООН. Она не включала в себя призыв к прекращению огня. Правом вето воспользовались Россия, Китай и ОАЭ.

До этого спецпредставитель КНР в ООН Чжай Цзюнь призвал собрать масштабный саммит по вопросам Ближнего Востока. Политик призвал реализовать проект о создании двух государств. Он предлагает способствовать появлению независимой Палестины, которая будет обязана достигнуть мирного соглашения с Израилем.

До до действий США Россия также подавала свой проект резолюции. Но его не приняли. В частности, против проголосовали Франция, Япония, Штаты и Великобритания.

Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Израиль расширяет масштабы сухопутной операции в Газе.

* Террористическая организация, запрещенная в России.