«Мне стыдно за ООН»: Чехия выходит из Организации Объединенных Наций?

Глава МО Чехии призвала страну выйти из ООН после резолюции по Ближнему Востоку
Фото: www.globallookpress.com / MAGO/MARC JOHN
Министр обороны страны выступила с резким заявлением. Но из-за чего?
Министр обороны Чехии Яна Чернохова выступила с неожиданным заявлением. Она призвала свою страну покинуть ООН из-за того, что Генеральная Ассамблея приняла резолюцию по ситуации на Ближнем Востоке. Об этом глава Минобороны сообщила в своей соцсети X (бывшая Twitter).
«Ровно три недели назад ХАМАС убил более 1400 израильтян — больше жертв для своего населения, чем боевая исламистская организация „Аль-Каида“* убила в США 11 сентября. И только 14 стран, включая нашу, ясно и понятно выступили против этой беспрецедентной террористической атаки, совершенной террористами ХАМАС! Мне стыдно за ООН», — заявила министр.
Она считает, что Чехии нет места в организации, которая поддерживает террористов и тем более не уважает право защищающееся страны на самооборону.
Генеральная Ассамблея ООН приняла внесенную на рассмотрение Иорданией резолюцию арабских стран, призывающую к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта.
«За» проголосовали 120 стран, включая Россию, 14 выступили против, 45 воздержались.
Согласно резолюции, Генеральная Ассамблея осуждает насилие обеих сторон конфликта. Также документ призывает к немедленному прекращению огня и примирению.
Ранее, 26 октября, резолюцию США не принял Совет Безопасности ООН. Она не включала в себя призыв к прекращению огня. Правом вето воспользовались Россия, Китай и ОАЭ.
До этого спецпредставитель КНР в ООН Чжай Цзюнь призвал собрать масштабный саммит по вопросам Ближнего Востока. Политик призвал реализовать проект о создании двух государств. Он предлагает способствовать появлению независимой Палестины, которая будет обязана достигнуть мирного соглашения с Израилем.
До до действий США Россия также подавала свой проект резолюции. Но его не приняли. В частности, против проголосовали Франция, Япония, Штаты и Великобритания.
Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Израиль расширяет масштабы сухопутной операции в Газе.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
- 29 окт
- Глава Дагестана призвал не верить провокациям из-за событий в секторе Газа
- 29 окт
- Ужасающие последствия: к чему приведет война в секторе Газа
- 29 окт
- Иран заявил, что Израиль пересек красную линию: чем это грозит?
- 29 окт
- Двойные стандарты Запада: Иран отказался следовать предостережениям США
- 29 окт
- Пошли на попятную? В ХАМАС выдвинули ключевое предложение по обмену пленными
- 28 окт
- Палестинский вопрос ребром: чем для Израиля обернется тотальная зачистка сектора Газа
- 28 окт
- В Израиле захотели разорвать все отношения со Starlink после слов Илона Маска
- 28 окт
- «К вам обращаюсь!» — Эрдоган пригрозил Западу войной
- 28 окт
- МИД Израиля заявил об отзыве своих дипломатов из Турции после слов Эрдогана
- 28 окт
- Турция объявит Израиль военным преступником
Читайте также
93%
-0.34 98.35
-0.39
Нашли ошибку?