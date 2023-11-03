Самое громкое событие осени: кто из звезд приехал на фестиваль в Дубай

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 23 0

В Дубае стартовал масштабный музыкальный фестиваль Best Music Fest

Фото, видео: 5-tv.ru

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Грандиозность первого дня музыкального масштабного концерта оценили все гости мероприятия.

В Дубае стартовал мощный музыкальный фестиваль Best Music Fest, организованный «Русской Медиагруппой» совместно с BIM Group. Масштабность невозможно описать словами, лучшие российские звезды решили его посетить.

На сцене выступили легендарные российские музыканты. Несколько песен исполнили эстрадный музыкант и певец Владимир Пресняков вместе со своей обворожительной женой Натальей Подольской. Кроме того, с номером выступила Любовь Успенская со своей дочерью Татьяной Плаксиной. Также в первый день зрители насладились песнями Ханны и Дмитрия Маликова.

«Мы все очень ждали этого события и готовились к нему. Я искренне благодарю „Русскую Медиагруппу“ за то, что доверили нам организацию этого прекрасного фестиваля! Для Дубая это действительно масштабное событие. Мы сделали формат „Only VIP“. Впереди зрителей ждут потрясающие концерты!» — поделилась основательница компании BIM Group Анастасия IVKA.

Ранее 5-tv.ru эксклюзивно пообщался с народным артистом России Григорием Лепсом, который сделал шокирующее признание. Певец сообщил, что у него есть внебрачный сын!

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