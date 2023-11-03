Народный артист России впервые заговорил об этом с журналистами.

Григорий Лепс впервые сделал шокирующее признание — у него есть внебрачный сын. Секретом он поделился в эксклюзивном интервью с 5-tv.ru на гала-концерте, посвященному столетию известного композитора Исаака Шварца в Кремле.

По словам народного артиста России, видел он своего наследника всего лишь один раз, сейчас они не общаются. Дело в том, что он уже взрослый мужчина, у него своя прекрасная семья и работа, поэтому смысла в этом общении — нет.

Певец также подметил, что практически у всех есть внебрачные дети, включая звезд, но только далеко не все в этом готовы признаться.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что не сбежавшие из России артисты оказались в плюсе.