Неизлечимая Селин Дион впервые за долгое время появилась на публике

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 46 0

Артистка наконец-то вышла в свет. Как она себя чувствует?

Неизлечимая Селин Дион впервые за долгое время появилась на публике

Фото: www.globallookpress.com / Panoramic

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Уже около года канадская певица Селин Дион страдает от неизлечимой болезни, которая поражает ее нервную центральную систему. У нее синдром мышечной скованности. Диагноз артистке поставили зимой 2022 года. С тех самых пор она не появлялась на публике.

Но, видимо, ей стало лучше, она посетила хоккейный матч.

Фото: Instagram* / celinedion

Вместе с сыновьями 55-летняя исполнительница посетила игру между командами «Монреаль Канадиенс» и «Вегас Голден Найтс». Она даже не отказала в фотографиям некоторым поклонникам.

«Спасибо, что встретились с нами после игры, ребята! Это было незабываемо для всех нас. Хорошего сезона», — написала певица в своем личном блоге.

Ранее 5-tv.ru писал, что известно о состоянии страдающей редкой болезнью Селин Дион.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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