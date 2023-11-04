Неизлечимая Селин Дион впервые за долгое время появилась на публике
Артистка наконец-то вышла в свет. Как она себя чувствует?
Фото: www.globallookpress.com / Panoramic
Уже около года канадская певица Селин Дион страдает от неизлечимой болезни, которая поражает ее нервную центральную систему. У нее синдром мышечной скованности. Диагноз артистке поставили зимой 2022 года. С тех самых пор она не появлялась на публике.
Но, видимо, ей стало лучше, она посетила хоккейный матч.
Вместе с сыновьями 55-летняя исполнительница посетила игру между командами «Монреаль Канадиенс» и «Вегас Голден Найтс». Она даже не отказала в фотографиям некоторым поклонникам.
«Спасибо, что встретились с нами после игры, ребята! Это было незабываемо для всех нас. Хорошего сезона», — написала певица в своем личном блоге.
Ранее 5-tv.ru писал, что известно о состоянии страдающей редкой болезнью Селин Дион.
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