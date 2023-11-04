Ушла из жизни звезда сериала «Улицы разбитых фонарей»

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 34 0

Заслуженная артистка России Галина Мочалова умерла на 90-м году жизни

Ушла из жизни звезда сериала «Улицы разбитых фонарей»

Фото: Кадр из сериала «Колодец забытых желаний», реж. Петр Амелин, 2016 г.

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До своего 90-летия она не дожила всего 16 дней.

На 90-м году жизни умерла заслуженная артистка России Галина Мочалова. Об этом сообщает пресс-служба театра «Приют комедианта».

До юбилея она не дожила всего 16 дней. Театр приносит глубокие и искренние соболезнования семье и близким Галины Владимировны, а также всем поклонникам ее творчества.

Актриса родилась 18 ноября 1933 года. Ее фильмография насчитывает 87 работ, среди них популярные сериалы — «Улицы разбитых фонарей», «Мажор-3», «Тайны следствия», а также разнообразные кинокартины — «Шерлок Холмс» и «Мастер и Маргарита».

Ранее 5-tv.ru рассказал, когда произошло первое покушение на Владимира Ленина и почему убийца передумал бросать в советского лидера гранату.

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