Ушла из жизни звезда сериала «Улицы разбитых фонарей»

До своего 90-летия она не дожила всего 16 дней.

На 90-м году жизни умерла заслуженная артистка России Галина Мочалова. Об этом сообщает пресс-служба театра «Приют комедианта».

До юбилея она не дожила всего 16 дней. Театр приносит глубокие и искренние соболезнования семье и близким Галины Владимировны, а также всем поклонникам ее творчества.

Актриса родилась 18 ноября 1933 года. Ее фильмография насчитывает 87 работ, среди них популярные сериалы — «Улицы разбитых фонарей», «Мажор-3», «Тайны следствия», а также разнообразные кинокартины — «Шерлок Холмс» и «Мастер и Маргарита».

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