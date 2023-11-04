На тренировку после вечеринки: можно ли заниматься спортом при похмелье

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 30 0

Нарколог Холдин: сочетать спорт и алкоголь нельзя из-за опасности тромбоза

На тренировку после вечеринки: можно ли заниматься спортом при похмелье

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

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Безопасных доз любого алкоголя не существует, но в каких случаях нагрузка на организм повышается?

Практически каждый человек после бурного веселья ночью начинает с утра в панике считать количество потребленных калорий. Алкоголь, в принципе, содержит высокую энергетическую ценность, поэтому чаще всего человек в ужасе хватает форму и бежит в спортзал.

Но на самом деле, заниматься спортом с похмелья строго-настрого запрещено. Дело в том, что это может привести к ужасным последствиям, например, возникновению тромбов. Об этом изданию РИАМО сообщил психиатр-нарколог Виталий Холдин.

«При физических нагрузках организм теряет воду, такой же эффект мы видим и после употребления алкоголя. Как результат — кровь сильно сгущается. Это, в свою очередь, может привести к тромбообразованию», — рассказал врач.

Более того, известно, что больше всего такие эксперименты влияют на сердечно-сосудистую систему организма, а такие серьезные испытания грозят летальным исходом.

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