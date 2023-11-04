«Невероятно хорошо»: британский наемник ликвидирован артиллерией РФ, которой так восхищался
The Sun: хваливший артиллерию России британский наемник убит артударом
Фото: www.globallookpress.com / UK Army
У «солдата удачи» было 16 лет опыта службы в королевских войсках.
Наемник из Великобритании Кристофер Перриман, примкнувший к Вооруженным силам Украины, был ликвидирован в результате артиллерийского удара ВС РФ. Об этом пишет издание The Sun со ссылкой на источник.
«Бывший снайпер британской армии был убит в результате артиллерийского удара во время своей первой миссии с новым подразделением на Украине», — указывается в публикации.
Перриман имел 16-летний опыт службы в королевских войсках, он также был в Ираке и Косово. Ранее в беседе с шазетой Express он похвалил работу российской артиллерии в зоне СВО на Украине. Военный даже из-за этого призвал Запад увеличить объем поставок Киеву тяжелого оружия и экипировки. В частности, он отметил, что ВС РФ удается совершать артиллерийские атаки «невероятно хорошо».
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
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США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что названы потери в ВСУ среди американских наемников.
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