«Невероятно хорошо»: британский наемник ликвидирован артиллерией РФ, которой так восхищался

|
Евгения Романова
Евгения Романова 67 0

The Sun: хваливший артиллерию России британский наемник убит артударом

«Невероятно хорошо»: британский наемник ликвидирован артиллерией РФ, которой так восхищался

Фото: www.globallookpress.com / UK Army

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

У «солдата удачи» было 16 лет опыта службы в королевских войсках.

Наемник из Великобритании Кристофер Перриман, примкнувший к Вооруженным силам Украины, был ликвидирован в результате артиллерийского удара ВС РФ. Об этом пишет издание The Sun со ссылкой на источник.

«Бывший снайпер британской армии был убит в результате артиллерийского удара во время своей первой миссии с новым подразделением на Украине», — указывается в публикации.

Перриман имел 16-летний опыт службы в королевских войсках, он также был в Ираке и Косово. Ранее в беседе с шазетой Express он похвалил работу российской артиллерии в зоне СВО на Украине. Военный даже из-за этого призвал Запад увеличить объем поставок Киеву тяжелого оружия и экипировки. В частности, он отметил, что ВС РФ удается совершать артиллерийские атаки «невероятно хорошо».

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

«Из легиона»: в районе Работино заметили французских наемников ВСУ

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что названы потери в ВСУ среди американских наемников.

Тема:
Спецоперация
4 нояб
Засветились: США тайно отправили ВСУ построенные на основе Abrams бронемашины
4 нояб
Украинские дроны попытались атаковать ночью два российских региона
4 нояб
Будет несладко: Запад готовит Украину к последствиям переговоров с Россией
3 нояб
Открыли глаза? На Западе признали, что Россия говорит правду про Украину
3 нояб
«Лучший летчик»: как ефрейтор «Мечта» отразил атаку ВСУ ценой собственной жизни
3 нояб
Ситуация в зоне СВО, задержан блогер Шабутдинов, мобилизация на Украине: самые важные события дня
3 нояб
«Расчехлили автомат»: Путин заявил о нападении на Россию до начала СВО
3 нояб
Шойгу наградил военных, совокупно уничтоживших 32 танка ВСУ в ходе СВО
3 нояб
«Залужный признал»: в Польше объяснили Зеленскому, почему его ждет поражение
3 нояб
Выжгли дотла: армия России уничтожила опорный пункт ВСУ системами «Солнцепек»
+1° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
93.04
-0.13 99.01
0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:20
Засветились: США тайно отправили ВСУ построенные на основе Abrams бронемашины
9:03
Украинские дроны попытались атаковать ночью два российских региона
8:45
«Совершает грех»: Немоляева объяснила, почему звездные «возвращенцы» мечутся между Европой и РФ
8:26
Указали на ошибки: как РФ и Китай получили мировую поддержку в вопросе Газы
8:13
Блинкен боится проводить переговоры со странами Ближнего Востока
7:55
«Невероятно хорошо»: британский наемник ликвидирован артиллерией РФ, которой так восхищался

Сейчас читают

"Я снова молодая мама!" - Бледанс удивила поклонников откровенным признанием
Самое громкое событие осени: кто из звезд приехал на фестиваль в Дубай
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 ноября, для всех знаков зодиака
Я на Родине: сенатор Вайнберг о танковом экипаже «Алеша», Пушилине, Машкове и патриотизме

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд