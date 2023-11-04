Работают ТОС «Солнцепек» и ВДВ: лучшее видео из зоны СВО за день

Россия продолжает спецоперацию на Украине. Уникальными кадрами из зоны СВО поделился корреспондент «Известий» Кирилл Ольков. Военкору удалось снять то, как работают на передовой российские ТОС «Солнцепек».

Основными целями являются укрепрайоны противника — это самое основное, скопление живой силы, склады с боеприпасами, ГСМ. Именно из-за страшной разрушительной мощи «Солнцепеки» стали для ВСУ целью номер один. Поэтому экипаж ТОС-1 не сидит на месте, а постоянно меняет огневые позиции, попутно нанося огромный ущерб украинским националистам.

А разведчики ВДВ продолжают отбивать безуспешные атаки украинских националистов на Запорожском направлении. Российские военные ежедневно уничтожают опорные пункты, живую силу и боевые бронированные машины ВСУ, которые пытаются закрепиться на новых рубежах в ходе безуспешных атак на позиции российских войск в районе населенных пунктов Работино.

Расчеты противотанковых комплексов «Корнет» разведчиков ВДВ также стали камнем преткновения для украинского наступления. Нанося незаметные удары, разведчики выводят технику врага еще на дальних подступах, а термобарические снаряды помогают вскрыть самые защищенные позиции противника с расстояния в несколько километров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ефрейтор «Мечта» отразил атаку ВСУ ценой собственной жизни.