«Лучший летчик»: как ефрейтор «Мечта» отразил атаку ВСУ ценой собственной жизни

Российский боец посмертно представлен к званию Героя России.

Российские бойцы отличаются своей храбростью и отвагой. Один из них, ефрейтор с позывным «Мечта», героически погиб при отражении вражеской атаки. Военкор KP.RU Александр Коц рассказал, каким был герой и что он сделал для своей страны.

«Мечте» было всего 33 года. Он одним из первых приехал в Екатеринбург учиться пользоваться новыми FPV-дронами. Боец очень интересовался этой темой и обучался чуть ли не ночами напролет.

«Ему было все интересно. Именно поэтому он стал одним из самых лучших летчиков на Днепре», — рассказал представитель производителя FPV-дронов* «Упырь» Владимир.

29 и 30 октября в районе Крынок противник предпринял повторную попытку наступления. «Мечта» уничтожил восемь лодок и до 50 украинских боевиков.

Всего с июля по октябрь этого года в ходе боев на Днепре «Мечта» уничтожил 19 быстроходных лодок, четыре пикапа, шесть грузовых машин, пять купольных камер, семь минометных расчетов, два ретранслятора для беспилотников и до 100 человек живой силы. Посмертно «Мечта» представлен к званию Героя России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в зоне СВО уничтожены 10 самолетов ВСУ и перехвачены четыре ракеты ATACMS.