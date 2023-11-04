Придется туго: 83-летнего Аль Пачино вынудили платить бешеные алименты

Возрастной актер угодил в серьезную передрягу, больно бьющую по карману.

Отныне бюджет Аль Пачино, за плечами которой масса кинохитов, включая легендарный фильм «Запах женщины», каждый месяц будет «худеть» на 30 тысяч долларов (три миллиона рублей — Прим.ред). Все дело в том, что 29-летняя бывшая возлюбленная актера, продюсер Нур Альфалла подала заявление в суд с требованием выплатить ей алименты на сына Романа.

Малыш появился на свет еще в июне, а уже в сентябре Аль Пачино официально объявил о своих намерениях разойтись. Сообщалось, что последние годы легенда мирового кино тяжело болел и мечтать не мог о появлении наследника. Однако рождение младшего из детей буквально перевернуло сознание актера, что, впрочем, от расставания с избранницей итальянца не спасло, пишет utro.ru со ссылкой на зарубежные СМИ.

Казалось бы, после обнародования результатов теста ДНК разборки остались в прошлом. Теперь стало известно, что Альфалла требует с бывшего партнера десятки тысяч долларов. Кроме прочего, Аль Пачино обязан передать девушке аванс в 110 тысяч долларов (почти десять миллионов рублей), компенсировать 13 тысяч (миллион и триста тысяч рублей), потраченных на ночную сиделку, а также закрыть любые счета молодой матери, которые выходят за пределы медицинского страхования.

Но и это еще не все: каждый год многодетный отец обязан пополнять фонд образования для младшего ребенка Романа Пачино взносом в 15 тысяч долларов (полтора миллиона рублей). Только при соблюдении этих условий Аль Пачино сможет рассчитывать на полноценные свидания с отпрыском.

Сам Аль Пачино продолжает хранить молчание по этой ситуации. Нур Альфалла также предпочитает общаться с прессой только через своих официальных представителей.

Ранее журналисты писали, что именно 29-летняя Нур Альфалла стала инициатором расставания со своим немолодым кавалером сразу после родов. Общественность тут же окрестила девушку содержанкой, намекнув, что с возрастным актером Нур Альфалла сошлась исключительно ради денег.

До этого 5-tv.ru писал, к кому ушла молодая пассия Аль Пачино.