Минобороны: поражен арсенал ракет ВСУ в Черниговской области

Российские бойцы продолжают уничтожать вооружение украинских националистов.
Фото: www.globallookpress.com / Alexei Nikolsky
Российские военные уничтожили склад с вооружением ВСУ, сообщили в ходе ежедневного брифинга Минобороны.
«В районе населенного пункта Прилуки Черниговской области поражен арсенал ракетного вооружения и боеприпасов ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в зоне СВО уничтожены десять самолетов ВСУ и перехвачены четыре ракеты ATACMS.
- 4 нояб
- Тульский завод передаст российским бойцам на передовую крупную партию оружия
- 4 нояб
- Работают ТОС «Солнцепек» и ВДВ: лучшее видео из зоны СВО за день
- 4 нояб
- Украина не достигнет успехов: в Киеве отчитали Залужного за слова о провале контрнаступления
- 4 нояб
- Засветились: США тайно отправили ВСУ построенные на основе Abrams бронемашины
- 4 нояб
- Украинские дроны попытались атаковать ночью два российских региона
- 4 нояб
- «Невероятно хорошо»: британский наемник ликвидирован артиллерией РФ, которой так восхищался
- 4 нояб
- Будет несладко: Запад готовит Украину к последствиям переговоров с Россией
- 3 нояб
- Открыли глаза? На Западе признали, что Россия говорит правду про Украину
- 3 нояб
- «Лучший летчик»: как ефрейтор «Мечта» отразил атаку ВСУ ценой собственной жизни
- 3 нояб
- Ситуация в зоне СВО, задержан блогер Шабутдинов, мобилизация на Украине: самые важные события дня
Читайте также
+1° 761 мм рт. ст.
86%
86%
93.04
-0.13 99.01
0.01
-0.13 99.01
0.01
Нашли ошибку?