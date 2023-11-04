Минобороны: поражен арсенал ракет ВСУ в Черниговской области

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 25 0

Российские бойцы продолжают уничтожать вооружение украинских националистов.

Минобороны: поражен арсенал ракет ВСУ в Черниговской области

Фото: www.globallookpress.com / Alexei Nikolsky

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Тема:
Спецоперация

Российские военные уничтожили склад с вооружением ВСУ, сообщили в ходе ежедневного брифинга Минобороны.

«В районе населенного пункта Прилуки Черниговской области поражен арсенал ракетного вооружения и боеприпасов ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в зоне СВО уничтожены десять самолетов ВСУ и перехвачены четыре ракеты ATACMS.

Тема:
Спецоперация
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