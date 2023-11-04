В НМГ рассказали о стенде «Медиа для тебя» на выставке «Россия»

Директор по коммуникациям Национальной Медиа Группы (НМГ) Анна Айбашева рассказала в субботу, 4 ноября, что ожидает гостей стенда НМГ «Медиа для тебя», представленного на выставке-форуме «Россия».

«Современное телевидение — это не только магия прямого эфира, но и высокотехнологичные цифровые сервисы. И на стенде НМГ каждый посетитель сможет воочию в этом убедиться. Наше пространство называется „Медиа для тебя“, потому что каждый посетитель сможет найти что-то интересное и уникальное для себя, погрузиться в мир сериалов, шоу, программ и каналов Национальной Медиа Группы», — поделилась Айбашева.

Кроме того, благодаря современным интерактивным технологиям посетители стенда смогут очутиться на месте ведущих или актеров своих любимых программ от НМГ. Достаточно подойти к стенду, выбрать понравившегося персонажа и сделать фотографию, через несколько минут готовое видео с собой в главное роли гость стенда сможет скачать с помощью QR-кода или отправить себе на почту.

«Также посетители смогут больше узнать о каналах НМГ, увидеть яркие, интересные ролики каждого канала, все это будет обновляться постоянно <…> Каждый месяц мы планируем обновлять как набор звездных лиц для наших конструкций дополненной реальности, так и набор эпизодов из сериалов и шоу Национальной Медиа Группы», — резюмировала Айбашева.

Выставка-форум «Россия» продлится до 12 апреля 2024 года. На ней 89 российских регионов продемонстрируют свои главные достижения в науке, культуре, промышленности, энергетике, строительстве и транспорте. Всего на масштабной выставке будут задействованы 70 павильонов ВДНХ, в которых ежедневно будет проходить 500 экскурсий по каждому из 89 регионов страны.

Вход на выставку бесплатный.

Накануне, 3 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин и все руководство страны неоднократно посетят выставку-форум «Россия». Он отметил, что идея выставки достаточно интересна: с одной стороны, это реинкарнация ВДНХ, а с другой — это что-то новое, новый рассказ о стране.

2 ноября корреспондент «Известий» Кирилл Воробьев побывал на пресс-туре международной выставки-форума «Россия» и рассказал о подготовке мероприятия. По словам журналиста, новинкой выставки является павильон № 1, который находился на реконструкции девять лет. В помещении постарались сохранить исторические элементы и наполнить современными технологиями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что выставка-форум «Россия» на ВДНХ привлекла именитых гостей.