Выставка-форум «Россия» на ВДНХ привлекла именитых гостей

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 28 0

Церемония открытия выставки-форума «Россия» на ВДНХ началась с масштабного танцевального флешмоба. Он прошел на десяти площадках.

Выставка-форум «Россия» на ВДНХ привлекла именитых гостей

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Тема:
День народного единства

Выставка-форум «Россия» открылась на ВДНХ в День народного единства. Она проработает больше пяти месяцев: до 12 апреля 2024 года.

Каждый день здесь будут проводить больше 500 экскурсий. Вход бесплатный. Посетители выставки уже выкладывают в сеть восторженные отзывы. Оказались среди них и первые лица государства.

Заместитель председателя правительства России по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, а также культуры, туризма и спорта Дмитрий Чернышенко посетил координационный центр правительства РФ на выставке «Россия» на ВДНХ. В Сети появились кадры его визита. В частности, вице-премьер посетил павильон, посвященный решению экологических проблем.

Ранее в субботу президент Российской академии наук Геннадий Красников рассказал о выставке-форуме «Россия». Он обратил внимание, что она посвящена достижениям нашей страны в разных областях промышленности, в самых передовых направлениях.

Представленные экспонаты основаны на результатах научных работ российских ученых. Свои экспозиции подготовили крупнейшие российские компании, общественные организации, министерства. Для посетителей посещение выставки бесплатно.

Накануне, 3 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин и все руководство страны неоднократно посетят выставку-форум «Россия». Он отметил, что идея выставки достаточно интересна: с одной стороны, это реинкарнация ВДНХ, а с другой — это что-то новое, новый рассказ о стране.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что покажут на выставке «Россия» на ВДНХ.

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