Глава ЕК Фон дер Ляйен анонсировала 12-й пакет санкций против России

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 30 0

Непонятно, почему Европа хочет наложить на РФ новые ограничения, если старые не сработали.

Глава ЕК Фон дер Ляйен анонсировала 12-й пакет санкций против России

Фото: www.globallookpress.com / Christian Ohde

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Еврокомиссия собирается ввести против России 12-й по счету пакет санкций. Об этом заявила глава европейского ведомства Фон дер Ляйен.

«Скоро мы предложим 12-й пакет санкций. С новым черным списком», — заявила политик.

Кроме этого Урсула анонсировала новые запреты на импорт и экспорт, обновление политики по ужесточению потолка цен на нефть и новые меры, которые должны ужесточить меры по обходу санкций.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями. В настоящее время Евросоюз принял уже 11 пакетов антироссийских санкций.

Ранее писал, что в Венгрии признали, что антироссийские санкции бесполезны.

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