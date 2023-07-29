В Венгрии назвали бесполезными антироссийские санкции

Глава МИД Венгрии указал, что санкционная политика ЕС неэффективна.

Санкционная политика Евросоюза в отношении России провалилась, а новые попытки надавить на РФ ограничениями являются бессмысленными. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Комментируя планы ЕС ввести очередной пакет антироссийских санкций, Сийярто привел в пример анекдот.

«Есть анекдот: лежит больной на кушетке и спрашивает врача: „Доктор, получится?“ — „Ну, в пятнадцатый-то раз должно!“ Так и с санкциями», — сказал Сийярто в ходе выступления на конференции в Эстергоме. Его цитирует РИА Новости.

По его мнению, логика Брюсселя выглядит именно так — вдруг 12 пакет антироссийских санкций сработает.

Усиленное санкционное давление на Россию продолжается со стороны Запада с первого дня спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми санкциями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как продолжает развиваться российская экономика.